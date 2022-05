Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu are militari in Republica Moldova pentru a participa la exerciții sau alte forme de instruire in comun cu militari din Republica Moldova, precizeaza Guvernul Romaniei. Executivul demonteaza astfel o dezinformare publicata in Pravda. Publicația rusa a susținut ca „Romania intenționeaza sa…

- Aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Romane au fost suspendate de la activitațile de zbor, incepand de astazi, prin ordin al șefului Statului Major al Apararii, general Daniel Petrescu. Masura a fost luata avand in vedere incidența considerabila a evenimentelor și accidentelor de aviație…

- Recrutari in Armata 2022: MApN cauta militari voluntari in termen. Toti vor primi bani din partea statului Recrutari in Armata 2022: MApN cauta militari voluntari in termen. Toti vor primi bani din partea statului In prezent, Romania are in jur de 70.000 de soldați incadrați la Ministerul Apararii Naționale,…

- Ministerul Apararii Nationale incepe o noua misiune: sa recruteze in urmatorii trei ani 10.000 de voluntari. Unii vor fi chemati sa se instruiasca și sa activeze ca rezervisti voluntari pe baza de contract. Altii, daca noua lege va fi adoptata, vor fi militari voluntari in termen. Toti vor primi bani…

- Ministrul Apararii Naționale a anunțat un proiect de lege care va defini exact cum vor fi organizați voluntarii in armata romana. Vasile Dincu a transmis faptul ca ar urma sa existe doua tipuri de voluntari, cei care vor fi in rezerva și cei care vor efectua și stagiul militar. Astfel, in Romania ar…

- Guvernul Romaniei pregatește un proiect de lege pentru instaurarea unei situații de criza in Romania. In caz de razboi, rezerva militara va fi formata din toți barbații care au intre 18 și 60 de ani.

- Alti 135 de militari francezi si mijloace tehnice, din cadrul Batalionului 27 Vanatori de munte din Annecy, condusi de colonelul Vincent Minguet, au sosit, marti, in Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu", alaturandu-se celor 40 de militari deja ajunsi in ultimele zile in Romania, informeaza Ministerul…

- Cei aproximativ 1.000 de militari americani ce fac parte din Regimentul 2 Cavalerie al Forțelor Terestre ale SUA au inceput pregatirile finale pentru dislocarea din Germania catre Romania, a anunțat, miercuri, Ministerul Apararii Naționale.