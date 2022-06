Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale anunta ca, de sambata, functioneaza un bac fluvial militar la Galati, avand o capacitate de 500 de persoane la fiecare cursa. Prima cursa a fost operata la ora 17.00, iar bacul va circula zilnic, intre orele 6.00 - 20.00.

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a semnat marti, 24 mai, un proiect de ordonanta de urgenta prin care se propune actualizarea si imbunatatirea unor serii de prevederi din domeniul salarizarii si asigurarii altor drepturi financiare ale personalului din Ministerul Apararii Nationale si…

- Un clip video postat de un lautar din Constanța, cu un convoi militar, a ajuns motiv de acuzații de fake news de catre Ministerul Apararii Naționale și propaganda Rusiei, care a susținut ca blindatele romanești mergeau catre Ucraina. Barbatul, „cristian_iulian92”, „organist” din Constanța, a filmat…

- Un militar roman a murit vineri, 18 martie, in județul Galați, intr-un exercițiu național de manevrare a tancului. Potrivit MApN, este vorba despre plutonierul Sebastian Șerban din Batalionul 284 Tancuri „Cuza Voda” din Galați. El a decedat vineri, 18 martie, pe timpul activitaților de instruire in…

- Armata Romana este in doliu! Un militar a murit, vineri, in Poligonul Smardan din județul Galați, dupa ce a fost strivit de un tanc. Informația a fost confirmata de Ministerul Apararii Naționale. Militarul avea 36 ani și se afla in post fix, potrivit surselor Știrilor ProTV. Tragedia s-a produs din…

- Caz de-a dreptul cutremurator la Galați! In aceasta dimineața, din nefericire, un militar a fost strivit de un tanc, din greșeala. Totul s-a intamplat intr-un poligon, la Galați. Ministerul Apararii Nationale a transmis primele informații despre acest caz. Iata ce spun autoritațile despre moartea militarului!

- Armata Romana este in doliu Un militar a murit, vineri, 18 martie , in Poligonul Smardan din judetul Galati.Acesta a fost strivit de un tanc in timpul unui exercitiu.Informatia a fost confirmata de Ministerul Apararii Nationale.Tragedia s a produs din cauza unei defectiuni tehnice. Masina de lupta a…

- Un militar al Armatei Romane a murit in timpul unui exercitiu la poligonul de la Smardan, in judetul Galați, potrivit unor surse din Ministerul Apararii. La Smardan, are loc un exercițiu național de manevrare a tancurilor. Un militar al Armatei Romane a murit in timpul unui exercițiu de manevrare a…