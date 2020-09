Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale si secretarul de stat si seful Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului (DRPCVP), Marius Balu, s-au intalnit, marti, la sediul MApN, cu reprezentantii Forumului structurilor asociative ale personalului militar in rezerva si in retragere.…

- Nicolae Ionel Ciuca: "Armata va fi mai activa in comunicarea cu pensionarii militari, prin cele doua structuri cu responsabilitati directe legate de ei: Casa de pensii sectoriala a MApN si Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personaluluildquo;. Ministrul apararii nationale,…

- Guvernul asteapta ca Parlamentul sa voteze in regim de urgenta modificarea legii privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei. Astfel, vor putea fi emise toate reglementarile secundare necesare inceperii scolii, spune premierul Ludovic Orban. Ludovic Orban: Deja astazi a…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca Guvernul asteapta ca Parlamentul sa voteze in regim de urgenta modificarea Legii 55/2020, modificare "indispensabila" pentru a putea fi emise toate reglementarile secundare pentru inceperea scolii. "Deja astazi a avut loc o prima videoconferinta…

- Va prezentam in continuare textul integral al sesizarii trimise de presedinte Curtii Constitutionale. "București, 21 august 2020 Domnului VALER DORNEANU PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea…

- Ministerul Apararii Nationale saluta adoptarea proiectului Legii pentru recunoasterea meritelor personalului din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, participant la misiuni si actiuni militare sau la alte operatii in afara teritoriului statului roman, precum…

- Deputatii PSD, UDMR, PNL si cei ai minoritatilor au depus, joi, amendamente la proiectul guvernului privind carantina si izolarea persoanelor bolnave in caz de epidemie. Una dintre propuneri, venita din partea UDMR, prevede ca internarea unei persoane infectate sa nu se poata face fara acordul acesteia.

- Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea legii pensiilor prin care aproximativ 1.500 de pensionari care au lucrat in industria de aparare si indeplinesc conditiile pentru incadrarea in grupa I si II de munca vor beneficia de recalcularea pensiei. "In domeniul…