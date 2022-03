MApN susține că drona militară ucraineană a trecut în 3 minute peste România Ministerul Apararii Naționale a anunțat, vineri dupa-amiaza, ca drona militara care s-a prabușit intr-un parc din Zagreb (Croația) a intrat in spatiul aerian romanesc, venind dinspre Ucraina si a iesit, in mai puțin de trei minute, catre Ungaria. „Sistemul de supraveghere a spatiului aerian al Romaniei a reperat joi, 10 martie, un obiect aerian de […] The post MApN susține ca drona militara ucraineana a trecut in 3 minute peste Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

