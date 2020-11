Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari, care va asigura cresterea atractivitatii serviciului militar in calitate de rezervist voluntar prin majorarea nivelului de remunerare si prin eliminarea…

- Doi militari romani au fost raniți, miercuri, in timpul unei misiuni de patrulare in zona de responsabilitate, in urma unui atac cu dispozitiv exploziv improvizat, informeaza Ministerul Apararii Naționale.

- Aceasta masura vine in sprijinul studenților, in contextul actual al situației epidemiologice, pentru a se putea implementa și asigura masurile de distanțare fizica in spațiile de cazare existente și in spațiile de servire a mesei. Sumele atribuite fiecarei universitați in anul universitar 2020-2021…

- Președintele Romaniei a sugerat ca nu va semna legea care prevede majorarea salariilor profesorilor cu 25 % și a pensiilor cu 40%. Șeful statului susține ca o astfel de decizie ar impovara PIB-ul pentru anul viitor, iar social democrații acționeaza total ”iresponsabil”. Klaus Iohannis a mai precizat…

- In cursul saptamanii trecute, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgența … Post-ul Municipiul Targoviște nu a primit nici un ban la rectificarea bugetara. Vezi sumele alocate de Guvern celorlalte localitați din județ apare prima data in Gazeta Dambovitei .