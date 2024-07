Ministerul Apararii Nationale (MApN) a transmis, miercuri, ca adresa trimisa de Serviciul Asistenta Medicala si Programe de Sanatate al Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti catre medicii de familie din Capitala reprezinta o procedura de rutina si nu ar avea nicio legatura cu „asa-zise dovezi” privind reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Potrivit unui comunicat al […] The post MApN spune clar: „Nu se pune problema stagiului militar obligatoriu!” appeared first on Puterea.ro .