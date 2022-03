Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale contribuie, cu personal si mijloace tehnice, la desfasurarea operatiunilor Centrului logistic de stocare si distribuire a ajutoarelor pentru acordarea asistentei umanitare catre Ucraina HUB logistic , care si a inceput activitatea la Suceava in cursul zilei de miercuri,…

- “Printre masurile aprobate astazi de Guvern se numara si cele care vor putea incuraja donatiile umanitare in beneficiul semenilor nostri care sunt afectati de agresounea militara. Astfel, va fi creata posibilitatea de a oferi donatii prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, atat persoanelor…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a anunțat vineri in cadrul unei conferințe de presa desfașurate la Guvern ca s-a luat decizia donarii catre Ucraina a 11 ambulanțe. Acestea provin din fondul de rezerva al serviciilor de ambulanța teritoriale și al SMURD. ”Nu putem…

- In aceasta dimineata erau cazati 145 de cetateni din zona de conflict, dupa cum a declarat, pentru Radio Iasi, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Chiar daca oboseala voluntarilor dar si a angajatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta se accentueaza, nimic nu se compara cu suferinta…

- Comisarul european de afaceri interne, Ylva Johansson, vizita in Romania Foto arhiva Realizator: Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, se va afla astazi în judetul Suceava pentru a observa situația refugiatilor ucraineni care vin în România. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a prezentat vineri situația tranzitului prin punctele de trecere a frontierei in ultimele 24 de ore. Astfel, punctele de trecere a frontierei au fost tranzitate de 111.817 persoane, din care 58.268 a fost pe sensul de intrare. La frontiera cu Ucraina, numarul total…

- Autoritatile ar fi finalizat planurile pentru amplasarea si ridicarea taberelor mobile pentru refugiatii din Ucraina. Dar, deocamdata, nu s-a emis ordinul de operationalizare a acestora. Primele tabere pentru refugiati vor fi ridicate in judetele din nordul tarii, dar si in judetul Tulcea. Departamentul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus ca la intrarea in țara, cei care vor veni din Ucraina vor fi testați cu teste pe care DSU urmeaza sa le trimita in județele de la granița comuna, și ca, aceștia vor fi cazați in prima faza in facilitațile pe care le va organiza Ministerul de Interne. Testarea…