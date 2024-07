MApN și Rezervele de stat se pregătesc de război. Achiziții uriașe de hrană pentru front MApN a contractat, de la inceputul anului și pana acum, rații individuale de lupta pentru militari in valoare de 15 milioane de euro, doborand orice record in materie. Hrana este utilizata de soldați doar in caz de razboi, tocmai de aceea pana acum achizițiile de acest gen erau limitate. Mai mult, in ultima ședința de […] The post MApN și Rezervele de stat se pregatesc de razboi. Achiziții uriașe de hrana pentru front first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

