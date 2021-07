Seful Statului Major al Apararii din Bulgaria, amiralul Emil Eftimov, va efectua, de marti pana joi, o vizita oficiala in Romania, la invitatia sefului Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu. Potrivit unui comunicat MApN transmis AGERPRES, discutiile oficialilor militari se vor axa pe cresterea cooperarii prin participarea in comun la o serie de initiative regionale si exercitii in format bilateral si multinational, precum si pe consolidarea in regiunea Marii Negre a masurilor din cadrul prezentei avansate adaptate a NATO. In program sunt incluse intalniri la comandamentele…