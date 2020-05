Stiri pe aceeasi tema

- Militarii batalionului 22 de menținere a pacii sarbatoresc, astazi, 21 de ani de la fondare unitații. In acest context, ministrul Apararii, Alexandru Pinzari, a venit cu un mesaj de felicitare.

- BETANO.com, unul dintre cei mai dinamici operatori europeni de pariuri sportive și cazinou online, desemnat cea mai buna platforma mobila la EGR Awards 2019, doneaza 100.000 de euro catre Crucea Roșie Romana pentru achiziționarea de echipamente urgente și necesare pentru spitalele din Romania. ...

- Eforturile autoritaților din Romania de a duce in carantina toți romanii veniți in țara din zone afectate grav de coronavirus sunt zadarnicite chiar de catre oamenii care iau bani sa le puna in aplicare. DGA a descins in Vama Borș, de unde a ridicat doi polițiști de frontiera.Citește și: ULTIMA…

- Mesaj tranșant pentru romii din Romania chiar de ziua lor. Premierul Ludovic Orban a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Romilor, in care le cere acestora sa sprijine eforturile autoritațile pentru stoparea epidemiei de coronavirus, conform News.ro. O patroana de…

- Situția e grava in Romania din punct de vedere medical și guvernul trebuie ajutat sa impuna deciziile luate pentru limitarea raspandirii coronavirusului, dar trage un puternic semnal de alarma cu privire la efectele economice catastrofale pe care le-ar putea resimți țara noastra dupa incheierea crizei…

- "In contextul actual, al combaterii raspandirii infectiei cu coronavirus, va cer sa vegheati cu responsabilitate, dar si cu calm, la intarirea controlului la frontierele maritime, aeriene si terestre. Traversam o perioada complicata la nivel global, iar cetatenii au nevoie si de sprijinul dumneavoastra…

- Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal), asumand atat principiul umanist fundamental „omul potrivit la locul potrivit”, cat și responsabilitatea de a oferi comunitaților locale din Romania șansa unei...