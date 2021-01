Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 15 ianuarie 2021 Ministerul Educației și Cercetarii a facut publice rezultatele primei etape de consultare cu privire la disponibilitatea de vaccinare anti-Covid-19 a personalului din invațamantul preuniversitar. Conform datelor colectate, 167977 angajați din totalul de 292872 au declarat ca…

- Ministerul Apararii anunta ca centrele militare zonale, judetene sau de sector au inceput sa preia solicitarile pensionarilor militari cu varsta de peste 65 de ani, veteranilor si vaduvelor de razboi care isi exprima dorinta de imunizare impotriva virusului SARS-CoV-2. „Acestia fac parte din…

- Nicolae Ciuca: "Pentru greselile, erorile sau abuzurile savarsite de unii dintre angajatii Ministerului Apararii Nationale in desfasurarea acelor evenimente, dincolo de raspunderile care au fost sau vor fi stabilite de instantele judecatoresti, este o datorie morala ca noi, cei de acum, sa cerem iertare…

- Cotidianul The New York Times , care citeaza surse anonime, dezvaluie de asemenea ca președintele american Donald Trump a fost informat in acest sens, iar consilieri in domeniul securitații naționale au discutat despre aceasta problema in cadrul unei reuniuni la sfarșitul lui martie. Statele Unite au…

- Aproximativ 600 de militari au fost puși de Ministerul Apararii Naționale la dispoziția direcțiilor de Sanatate Publica, pentru efectuarea anchetelor epidemiologice in cazul peroanelor confirmate cu coronavirus.

- Ministerul Apararii Naționale anunța ca pune la dispoziția DSP-urilor din țara, pentru a sprijini in perioada urmatoare, eforturile generale de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, aproximativ 600 de militari. Acesția vor indeplini sarcini de operatori call-center, vor participa la realizarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea care aproba ordonanta de urgenta a Guvernului privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi ordonanța care acorda zile libere pentru parinti în cazul în care se limiteaza sau suspenda activitatile didactice. De asemenea de zilele libere vor putea beneficia și parinții ai caror copii sufera de o boala cronica, chiar daca…