- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a emis, luni, patru ordine care vizeaza gestionarea eficienta a pandemiei, intre acestea fiind posibilitatea suspendarii tuturor concediilor in unitatile unde acest lucru se impune. De asemenea, s-a decis dislocarea de personal suplimentar…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca pune la dispozitia Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, incepand de marti, cinci ambulante, cu sofer, care sa fie folosite pentru testarea persoanelor pentru SARS-CoV-2. Acestea vor fi deservite de angajati ai Ambulantei, potrivit news.ro. "Incepand…

- Premierul demis al Romaniei, Florin Cițu, vede acum ce nu merge in gestionarea eipdemiei, dupa o luna de la declanșarea valului 4.„In unele judete, pentru solicitarile de testare COVID, echipajul de ambulanta cu echipele de testare se prezinta si cu 5 zile intarziere. Nu se poate asa ceva! Așa ceva…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat luni seara adoptarea a doua ordine de ministru care prevad completarea personalului de la unitatile de primiri urgente cu rezidenti, precum si introducerea turelor de 12 ore la unitatile spitalicesti cu deficit de personal. „Toti…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat luni seara adoptarea a doua ordine de ministru care prevad completarea personalului de la unitatile de primiri urgente cu rezidenti, precum si introducerea turelor de 12 ore la unitatile spitalicesti cu

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, are un anunț de ultima ora pentru angajații Ambulanței București. Ce se intampla in perioada urmatoare. Ordinul a intrat in vigoare chiar de azi, așa ca tot personalul medical trebuie sa se supuna. Despre ce este vorba. Raed Arafat, masura…

- Masura adoptata de secretarul de stat este valabila pentru urmatoarele 15 zile din cauza ”evoluției situației epidemiologice cauzata de tulpina Delta”. Șefa Ambulanței București spune ca angajații care „au deja au bilete platite vor fi lasați sa plece in vacanța”.Miercuri seara, secretarul de stat Raed…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a explicat de ce nu mai sunt folosite izoletele pentru transportul bolnavilor de COVID. Transportul pacienților cu COVID-19 din Romania se