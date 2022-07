MApN propune crearea categoriei de „militar voluntar în termen” Ministerul Apararii Naționale propune modificarea legii prin inființarea categoriei de militar voluntar in termen. MApN a postat marți, pe pagina proprie de internet, in procedura de transparența legislativa, forma inițiala a unui proiect de lege pentru modificarea si completarea legii privind pregatirea populatiei pentru aparare. Una dintre cele mai importante prevederi este adaugarea unei noi […] Articolul MApN propune crearea categoriei de „militar voluntar in termen” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

