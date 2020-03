Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 25 martie ora 12.00 26 martie ora 16.00, aproximativ 660 militari si 230 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in 95 de misiuni de patrulare in comun cu fortele MAI, intarire a prezentei la frontiera, transport echipamente medicale, instalare corturi pentru triaj epidemiologic,…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Armata romana sprijina, in acest moment, cu circa 10.000 de militari, Ministerul de Interne in misiuni de ordine publica (precum cele de patrulare pe strazile Capitalei), dar si pentru preluarea in paza a unor obiective sau zone, sau ajutarea Politiei de Frontiera la punctele…

- BUCUREȘTI, 24 mart - Sputnik, Marius Holdean. Iohannis a declarat astazi la Cotroceni ca, in cursul intalnirii cu premierul și cu miniștrii de Interne și al Sanatații, a evaluat situația care devine din ce in ce mai complexa. ”Am discutat masurile suplimentare care se cer luate. Am convenit ca…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a anunțat, astazi, ca Armata va ieși in strada pentru a suplimenta forțele de ordine publica. ”Am convenit sa folosim și Armata, pentru a gestiona mai bine situațiile create in teren. In acest fel, Armata va pune la dispoziție personal care va veni sa suplimenteze…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca Armata va suplimenta personalul de ordine publica prezent pe strazi in contextul restrictiilor pentru limitarea transmiterii COVID-19. "Am convenit sa folosim si Armata pentru a gestiona mai bine situatiile create in teren. In acest fel, Armata va pune…

- Armata bulgara este pregatita sa trimita efective la granita cu Turcia in cazul unui val de migranti, a declarat joi ministrul apararii, Krasimir Karakaceanov, transmite BTA. Intre 400 si 500 de militari din fortele terestre, fortele speciale si politia militara, si 140 de echipamente pot ajunge la…

- Meciul de handbal dintre SCM Craiova și Rapid, 23-21, s-a terminat cu o bataie generala in tribune. Cei 200 de fani ai Rapidului veniți de la București s-au dat in spectacol la Craiova și au provocat o bataie cu jandarmii. Forțele de ordine au intervenit in forța și a avut loc o bataie generala Fara…