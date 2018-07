Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere codul portocaliu de poli, precum și posibilitatea unei avertizari de inundații de tip cod roșu, peste 4500 de militari sunt pregatiți sa intervina, anunța MApN."Structurile de specialitate ale Armatei Romaniei monitorizeaza cu atenție evoluțiile din zonele afectate de ploile…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare de COD PORTOCALIU pentru județul Alba. Sunt asteptate ploi abundente in perioada 8 iulie ora 16.00 – 10 iulie, ora 21.00 In intervalul menționat, in județul Alba vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial.…

- Peste 4.000 de pompieri cu peste 2.500 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in zonele afectate de inundatii si de vijelii, conform IGSU. “Peste 4.000 de pompieri cu peste 2.500 de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din zonele vizate…

- Aproximativ 190 de militari cu 15 mijloace tehnice au intervenit, in ultimele 48 de ore, la solicitarea autoritatilor centrale si locale cu atributii in domeniul interventiei in situatiile de urgenta, in judetele Bacau, Brasov, Buzau si Covasna, pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit i pe timpul nopii în sprijinul populaiei afectate de inundaii. Avertizrile meteorologice i hidrologice au fost restrânse situaia revine la normal în zonele afectate. Pe parcursul nopii trecute angajaii MAI au intervenit pentru s...

- Peste 16.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) s-au aflat la datorie in ultimele 48 de ore, intervenind in sprijinul comunitatilor afectate de fenomenele hidro-meteorologice. Potrivit MAI, in vederea asigurarii unei gestionari eficiente a efectelor fenomenelor meteo, s-a dispus transferul…

- Sirenele din tara vor emite semnalul „Prealarma aeriana", care are rolul de prevenire a populatiei civile asupra aparitia pericolului. IGSU precizeaza ca, in tara noastra, exista trei tipuri de alarme: alarma la dezastre (5 sunete), prealarma aeriana (3 sunete) si alarma aeriana (15 sunete).…