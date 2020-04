Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 21 aprilie, ora 6.00 ndash; 22 aprilie, ora 6.00, un numar de 2.355 militari si 515 mijloace tehnice au actionat, in Bucuresti si in tara, in 418 misiuni de intarire a prezentei si de asigurare a fluidizarii traficului la punctele de trecere a fontierei, paza unor obiective preluate de la…

- 2.433 militari si 528 mijloace tehnice au actionat in misiuni de limitare a raspandirii COVID-19, respectiv fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierei, paza unor obiective, patrulare si sprijinirea fortelor MAI, transport de echipamente medicale si alte materiale, informeaza, luni,…

- In perioada 18 aprilie, ora 6.00 ndash; 19 aprilie, ora 6.00, un numar de 2.460 militari si 516 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in 460 misiuni de intarire a prezentei si de asigurare a fluidizarii traficului la punctele de trecere a fontierei, paza unor obiective preluate de la…

- In perioada 17 aprilie, ora 6.00 ndash; 18 aprilie, ora 6.00, un numar de 2.182 militari si 455 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in 449 misiuni de intarire a prezentei si de asigurare a fluidizarii traficului la punctele de trecere a fontierei, paza unor obiective preluate de la…

- In aceasta dimineata, 1.482 militari cu 303 mijloace tehnice actionau in Bucuresti si in tara, in 288 misiuni de intarire a prezentei si de asigurare a fluidizarii traficului la punctele de trecere a frontierei, paza unor obiective preluate de la Jandarmeria Romana, patrulare si sprijinirea fortelor…

- Peste 1.500 de militari cu 331 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in ultimele 24 de ore, participand la misiuni de patrulare si sprijinirea fortelor MAI, de intarire a prezentei si asigurarea fluidizarii traficului la punctele de trecere a frontierei, de transport de echipamente…

- Ministerul Apararii Nationale a sprijinit autoritatile centrale si locale, de la inceputul aplicarii masurilor pentru limitarea raspandirii COVID-19, printr-un numar de 2.659 misiuni, la care au participat 14.324 militari si 3.994 mijloace tehnice. Totodata, la Institutul Cantacuzino au fost prelucrate…

- La secția de urgențe a SJU Buzau au fost adusa aseara o pacienta suspecta ca ar fi contractat infecția, iar medicii așteapta rezultatele testelor de la București. Incepand de ieri, sunt in vigoare o serie de masuri speciale dispuse de autoritați in condițiile in care numarul persoanelor infectate…