Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de militari au actionat in tara luni si marti in contextul pandemiei COVID-19, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii.Citește și: Experții medicali trag semnalul de alarma: coronavirusul este o epidemie de panica in masaPotrivit sursei citate, 1.549 de militari…

- Peste 1.500 de militari au actionat in tara luni si marti in contextul pandemiei COVID-19, informeaza un comunicat al Ministerului Apararii transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, 1.549 de militari si 517 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in 324 de misiuni de intarire…

- Un numar de 872 de militari si 236 de mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in ultimele 24 de ore, pentru limitarea raspandirii COVID-19. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, in intervalul 29 martie, ora 16,00, - 30 martie, ora 16,00, acestia au actionat in 148 de misiuni…

- Conform raportarilor catre INSP din teritoriu, in prezent, in țara noastra au fost inregistrate un numar 285 cadre medicale infectate cu noul corinavirus, dupa cum urmeaza: 91 medici, 90 asistenți medicali, 26 infirmiere, 8 ingrijitoare, 70 Personal auxiliar Distribuție pe județe Arad – Total 16 (5…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, un numar de 734 militari si 275 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in 110 misiuni de intarire a prezentei si asigurare a fluidizarii traficului, potrivit Agerpres. "In intervalul 27 martie ora 16,00 - 28…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, un numar de 734 militari si 275 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in 110 misiuni de intarire a prezentei si asigurare a fluidizarii traficului. "In intervalul 27 martie ora 16,00 - 28 martie ora 16,00, un…

- Ministerul Educatiei și Cercetarii (MEC) anunta ca 58 de scoli din 14 județe, intre care și Brașovul, au fost inchise integral sau parțial, luni, din cauza imbolnavirilor cu gripa. Potrivit situației centralizate de MEC, 2.144 de elevi din judetele Iasi, Vaslui, Ilfov, Cluj, Sibiu, Galati, Salaj, Olt,…

- Circa 70% dintre turistii care au calatorit anul trecut in Romania au preferat cazarea in structura de primire turistica tip hotel/aparthotel, care reprezinta 47% din totalul spatiilor de cazare, conform unei analize realizate de o firma de consultanta. "Raportat la numarul de locuitori, Romania…