- Peste 1.500 de militari cu 340 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara in ultimele 24 de ore, participand in special la misiuni de sustinere a fortelor de ordine publica, a anuntat, sambata. Ministerul Apararii Nationale (MApN)."In intervalul 10 aprilie ora 16,00 - 11 aprilie…

- Ministerul Apararii Nationale a sprijinit autoritatile centrale si locale, de la inceputul aplicarii masurilor pentru limitarea raspandirii COVID-19, printr-un numar de 2.659 misiuni, la care au participat 14.324 militari si 3.994 mijloace tehnice. Totodata, la Institutul Cantacuzino au fost prelucrate…

