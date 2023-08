Stiri pe aceeasi tema

- Armata Romana a anuntat ca va cumpara la licitatie drone in valoare de peste 22 de milioane de euro. Ministerul Apararii Nationale (MApN) a publicat deja cele doua anunturi de licitatie in valoare de 101.200.000 de lei, respectiv 7.590.000 de lei, in total echivalentul a peste 22 de milioane de euro,…

- PRIMARIA ORAS NAVODARI organizeaza licitatii publice in vederea inchirierii spatiilor comerciale nr. 1 19,60mp , nr. 14 36,93mp si nr. 15 55,13mp situate in orasul Navodari, Piata Centrala. Pretul de pornire la licitatie este de 28,50 lei mp luna. Taxa de participare la licitatie este de 500 lei. Garantia…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 798,8 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni benchmark, la o dobanda medie de 6,59% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Valoarea nominala a emisiunii, cu maturitatea reziduala la 63 de luni, a fost…

- Primaria Brasov anunta, luni, ca a fost desemnata firma care a castigat procedura de achizitie pentru reabilitarea drumul national 1E, drum care duce catre statiunea Poiana Brasov si al carui zid de sprijin s-a surpat, in vara anului trecut, pe o lungime de 15 metri, in urma evenimentului pe acest tronson…

- Curatenia gradinitei lunar, aproape 100.000 euro. Liberalul Marian Ivan, primarul orasului Pantelimon, pregateste un „tun" incredibil: intre 2,3 si 4,7 milioane de euro pentru curatenia unei singure gradinite in urmatorii patru ani. In cazul in care contractul cadru va fi adjudecat la valoarea minima,…

- Valoarea totala a proiectului este de 4.865.700 lei, fara TVA, respectiv 1.000.000 de euro, fara TV Consiliul Judetean Constanta aproba in sedinta de astazi un proiect cu privire la dotarea cu echipamente specifice in vederea digitalizarii a Spitalului Clinic Judetean "Sfantul Apostol Andrei" Constanta,…

- Spitalul Județean de Urgențe Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizare de echipamente medicale. Valoarea totala estimata a investiției este 1.324.368 lei, fara TVA. Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia reprezinta unitatea sanitara cea mai…

- Programul multianual de asfaltare a strazilor din Țandarei se apropie de final. Administrația locala a orașului a facut publice stadiul lucrarilor de asfaltare pentru ultimele cinci strazi din cele 28 incluse in acest proiect. Valoarea totala a execuției este de 13,3 milioane de lei. Investiții in infrastructura…