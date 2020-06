MApN - o nouă campanie de recrutare pentru rezervişti voluntari Ministerul Apararii Nationale organizeaza o noua campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. Astfel, pentru anul 2020, sunt disponibile 1.059 de locuri de rezervisti voluntari (maistri militari, subofiteri, gradati si soldati), in unitati militare din judetele Arad, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Calarasi, Cluj, Constanta, Dambovita, Galati, Iasi, Ilfov, Neamt, Sibiu, Tulcea, Vrancea si din municipiul Bucuresti, informeaza un comunicat transmis joi AGERPRES… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

