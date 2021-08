Stiri pe aceeasi tema

- 111.600 doze de vaccin Moderna vor sosi, vineri, la Institutul Naționalde Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Dozele de vaccin vor fi aduse in București. Dozele vor fi depozitate la Centrul...

- Executivul va aproba, prin hotarare, acordarea unui ajutor umanitar din rezerva Ministerului Sanatatii, cu titlu gratuit, pentru Tunisia, in conformitate cu prevederile articolului 41 alineat (4) din Legea nr .95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ajutorul, acordat in vederea gestionarii…

- Romania a folosit pana acum putin peste jumatate din cele peste 17,5 milioane de doze de vaccin anti-COVID primite de la Uniunea Europeana si a donat peste 550.000 de doze. Aproape 2 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 au termen de expirare pana la finalul lui septembrie.

- Cei doi pacienti de la Spitalul Floreasca, raniti grav in explozia de la Petromidia, au fost transportati luni, in Germania, cu o aeronava militara, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). "O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale,…

- Premierul Florin Citu a precizat luni ca Romania vinde vaccin anti-COVID-19 mai multor tari, Danemarca urmand sa primeasca un milion de doze. El a fost intrebat cu privire la dozele de vaccin anti-COVID-19 care urmeaza sa expire. „Avem aceste statistici. O parte dintre doze au fost exportate. Nu dintre…

- Romania a trimis, vineri, 100.800 de doze de vaccin AstraZeneca in Republica Moldova, pentru a sprijini lupta de combatere a pandemiei de COVID-19. Potrivit CNCAV, 100.800 doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților implicate…

