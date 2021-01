Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 250.000 de seringi si 100.000 de ace pentru vaccinarea impotriva COVID au fost aduse sambata in Romania din Qatar cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, scrie hotnews. Potrivit Ministerului Apararii Naționale, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a adus sambata…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in calitatea sa de punct national de contact, a primit din partea Centrului de Coordonare a Raspunsului la Urgenta al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul CECIS, solicitarea autoritatilor din Croatia pentru acordarea de asistenta internationala,…

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat duminica, 20 decembrie, o misiune umanitara pe ruta Otopeni – Iași – Munchen, pentru transportul, in regim de urgența, a unui pacient care a suferit arsuri. Echipa medicala care monitorizeaza pacientul…

- Autoritatile lucreaza pentru extinderea capacitatii spitalelor Autoritatile lucreaza pentru extinderea capacitatii spitalelor care trateaza pacienti cu COVID. Presedintele Klaus Iohannis a analizat, marti, evolutia epidemiei de coronavirus, împreuna cu premierul interimar, Nicolae…