Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ sapte tone de echipamente de protectie medicala, constand in 100 de mii de masti de protectie tip FFP2 si FFP3, sunt aduse din Turcia vineri, 10 aprilie, cu o aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane.Mastile de protectie au fost achizitionate de statul roman prin Oficiul National…

- Ieri, 2 aprilie, o aeronava a Forțelor Aeriene Romane a efectuat un zbor pentru aducerea unor echipamente de protecție medicala din Turcia, constand in 100.000 maști de protecție tip FFP2 și FFP3, achiziționate de statul roman prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate și Inspectoratul General…

- VIDEO: O aeronava militara a adus materiale sanitare din Turcia Arhiva Foto: facebook.com/BucharestInternationalAirShow. O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Române a executat joi, 2 aprilie, un zbor pentru aducerea, în România, a unor echipamente de protecție medicala…

- O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 2 aprilie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor echipamente de protecție medicala din Turcia constand in 100 de mii de maști de protecție tip FFP2 și FFP3, anunta MApN.Potrivit sursei citate, maștile de protecție au…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a executat, joi, un zbor pentru aducerea in Romania a unor echipamente de protectie medicala din Turcia constand in 100.000 de masti de protectie tip FFP2 si FFP3, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit unui comunicat al MApN,…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a executat joi, 2 aprilie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor echipamente de protectie medicala din Turcia constand in 100.000 de masti de protectie tip FFP2 si FFP3. Mastile de protectie au fost achizitionate de statul roman prin Oficiul…

- O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 2 aprilie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor echipamente de protecție medicala din Turcia constand in 100 de mii de maști de protecție tip FFP2 și FFP3. Maștile de protecție au fost achiziționate de statul roman prin Oficiul…

- O aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a executat joi, 2 aprilie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor echipamente de protectie medicala din Turcia constand in 100 de mii de masti de protectie tip FFP2 si FFP3.Mastile de protectie au fost achizitionate de statul roman prin Oficiul…