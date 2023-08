Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a anunțat ca nu au fost identificate amenințari militare directe la adresa Romaniei sau apelor teritoriale ale țarii, in contextul atacurilor asupra portului ucrainean Ismail.

- Ministerul Apararii Nationale condamna ferm agresiunea armata a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei si continuarea atacurilor nejustificate si ilegale impotriva zonelor locuite de populatia civila si elementelor din infrastructura critica ale Ucrainei."In ceea ce priveste situatia generata de atacurile…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a transmis astazi, in contextul atacurilor asupra portului ucrainean Izmail, ca „nu au fost identificate amenintari militare directe la adresa teritoriului national sau apelor teritoriale ale Romaniei”, iar in prezent sunt aplicate masuri de „vigilenta intarita”,…

- Ministerul Apararii Naționale a condamnat ferm atacul Rusiei asupra portului Izmail, de pe Dunare și a explicat ca „nu au fost identificate amenințari militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale Romaniei”. De asemenea, MApN a mai transmis ca monitorizeaza permanent granița…

- Ministerul Apararii Naționale „condamna ferm” atacul Rusiei asupra infrastructurii portuare din Ismail, cel mai mare port ucrainean la Dunare, aproape de Tulcea, și precizeaza ca „nu au fost identificate amenințari militare directe” la adresa securitații Romaniei.„Ministerul Apararii Naționale condamna…

- Ministerul Apararii Naționale susține ca „nu rezulta, la acest moment, posibilitatea unor amenințari militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale Romaniei”, totul dupa ce Federația Rusa a bombardat in zona Odesa.„Cu privire la situația de securitate din regiunea Marii…

- Mnisterul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) condamna recentele atacuri rusești care vizeaza infrastructura civila ucraineana de-a lungul Dunarii, situata in apropiere de granița cu Romania. „Acest atac prezinta riscuri semnificative in exportul de grane din Ucraina și in asigurarea securitații…

- Explozie puternica luni chiar langa granița Romaniei. Forțele ruse au bombardat din nou regiunea Odesa, rachete și drone lovind porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene.