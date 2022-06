MApN: Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române pentru transportul unor pacienți ucraineni în Danemarca O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane efectueaza, duminica, o misiune de transport umanitar, pentru preluarea si transportul unor pacienti ucraineni care vor fi tratati in spitale din Copenhaga, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit unui comunicat al MApN, misiunea se desfasoara pe ruta Otopeni – Rzeszow-Jasionka (Polonia) – Copenhaga (Danemarca) – Otopeni. Astfel, trei pacienti ucraineni, in varsta de 18, 49 si, respectiv, 50 de ani, vor fi preluati de pe Aeroportul International Rzeszow-Jasionka si transportati la Copenhaga pentru tratament in unitati medicale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

