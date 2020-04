Stiri pe aceeasi tema

- Militarii romani aflati in misiune in Polonia si Afganistan transmit, cu ocazia sarbatorii de Paste, mesaje catre familiile, iubitele si prietenii aflati in tara.Multi dintre ei aflati pentru prima data in misiune sau departe de familie de Paste, militarii incearca sa respecte traditiile din…

- CHIȘINAU, 15 apr. – Sputnik. Ministrul Apararii, Alexandru Pinzari, a discutat cu militarii moldoveni care se afla in Kosovo, fiind implicați in operațiunea de menținere a pacii KFOR. Demnitarul a spus ca iși face griji pentru soldații țarii și i-a contactat pentru a discutat despre masurile de prevenire…

- MESAJE DE PASTE 2020. FELICITARI DE PASTE 2020. URARI ȘI SMS-uri DE PASTE 2020. Avem urari și mesaje potrivite pentru mama, tata, sora, frate, bunic, bunica, verișoara, var, matușa, unchi, soacra, șef, nașa, soție, iubita, prieteni etc! Mesaje de Paște 2020 pentru cei dragi Sper sa nu te ocoleasca…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, au discutat, luni, in cadrul unei videoconferinte desfasurate la sediul MApN, cu echipele de comanda ale structurilor dislocate in teatrele de operatii si misiuni externe din Afganistan,…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, general locotenent Daniel Petrescu, au discutat, luni, 30 martie, in cadrul unei videoconferinte desfasurate la sediul M.Ap.N., cu echipele de comanda ale structurilor dislocate in teatrele de operatii T.O. si misiuni…

- Au inceput inscrierile pentru cea de-a V-a ediție a Aiud Maraton, care va avea loc anul acesta sambata, 4 aprilie 2020. Inscrierile pentru oricare dintre cele doua categorii de probe Semimaraton (22,5 km) și Maraton (45 km) – se fac pe site-ul oficial (www.aiudmaraton.ro) in secțiunea Inscrieri. Taxa…

- Ministrul Apararii, generalul in rezerva Nicolae Ciuca, sustine ca Armata nu trebuie separata in cei care au fost in misiuni si cei care nu au fost. "Noi nu puteam sa mergem in misiuni daca nu erau cei din tara care sa ne sprijine in executarea misiunilor", declara Ciuca.

- Hotararea de Guvern a fost initiata ca urmare a discutiilor avute cu militarii si jandarmii romani, in timpul vizitei din Afganistan in luna decembrie. "Adoptarea Hotararii de Guvern de astazi a tinut cont si de faptul ca, in ultima perioada, contextul de securitate din teatrele de operatii in care…