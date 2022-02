MApN: „Militarii francezi fac ultimele pregătiri pentru a veni în România!” Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca militarii francezi fac ultimele pregatiri pentru a veni in Romania. Trupele urmeaza sa soseasca in țara noastra zilele urmatoare. „Militarii francezi au inceput pregatirea pentru dislocarea in Romania, dupa activarea Forței de Raspuns a NATO”, au anunțat reprezentanții MApN pe Facebook. Mesajul MAPN este insoțit de mai multe fotografii in care apar militarii francezi. Comandanții armatei franceze au precizat ca plecarea spre Romania se va face zilele urmatoare. Franta a decis trimiterea a 500 de militari in Romania, in cadrul unei misiuni a Alianței Nord-Atlantice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

