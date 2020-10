Stiri pe aceeasi tema

- Militarii romani participanti la Misiunea Multidimensionala Integrata ONU de Stabilizare in Republica Mali au fost medaliati pentru serviciul in sprijinul pacii, a anuntat, duminica, Ministerul Apararii Nationale (MApN), potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES,…

- Angajamentul asumat de Romania fața de Organizația Națiunilor Unite, prin care țara noastra a contribuit la eforturile internaționale de menținere a pacii in cadrul Misiunii Multidimensionale Integrate ONU de Stabilizare in Republica Mali/MINUSMA, s-a incheiat oficial joi, 15 octombrie, a anuntat…

- Angajamentul asumat de Romania fata de Organizatia Natiunilor Unite, prin care tara noastra a contribuit la eforturile internationale de mentinere a pacii in cadrul Misiunii Multidimensionale Integrate ONU de Stabilizare in Republica Mali/MINUSMA, s-a incheiat oficial joi, 15 octombrie. In perioada…

- MApN: Militarii romani din Mali, vizitati de comandantul MINUSMA. Militarii detasamentului "Carpathian Pumas", care actioneaza in Mali, au fost vizitati miercuri, 16 septembrie, de comandantul Misiunii Multidimensionale Integrate ONU de Stabilizare in Republica Mali MINUSMA , generalul locotenent Dennis…

- Militarii detasamentului "Carpathian Pumas", care actioneaza in Mali, au fost vizitati miercuri de comandantul Misiunii Multidimensionale Integrate ONU de Stabilizare in Republica Mali (MINUSMA), generalul-locotenent Dennis Gyllensporre, a informat, joi, Ministerul Apararii Nationale. …

- Militarii romani aflati in Misiunea Multidimensionala Integrata ONU de Stabilizare in Republica Mali MINUSMA sunt in siguranta si isi desfasoara activitatile conform programului normal. Detasamentul Carpathian Pumas se afla, de la inceputul misiunii, in baza ONU Camp Castor, din Gao, aflata la o distanta…

- Un elicopter IAR-330 Puma L-RM din cadrul detașamentului Carpathian Pumas a fost avariat de o furtuna luni, 10 august. Aeronava se afla la sol, in baza Douentza din Mali, iar niciun military nu a fost ranit, se arata in comunicatul transmis de MApN.Incidentul a avut loc, luni, in jurul orei 17:00, in…

- Un elicopter IAR-330 Puma L-RM al Forțelor Aeriene Romane din cadrul detașamentului Carpathian Pumas a fost avariat de o furtuna. Aeronava se afla la sol, in baza Douentza din Mali. MApN anunța ca niciun militar nu a fost ranit in urma acestui incident. Militarii romani executau, cu doua elicoptere…