MApN: Metodologia de admitere în instituţiile militare de învăţământ a fost modificată în acest an Metodologia de admitere in institutiile militare de invatamant a fost modificata si adaptata in ceea ce priveste recrutarea si selectia candidatilor ce opteaza pentru cariera militara, din cauza masurilor cu caracter de urgenta luate in domeniul educatiei militare generata de pandemia COVID-19, informeaza MApN. La procesul de recrutare, selectie si admitere in colegiile nationale militare nu pot participa absolventii clasei a VIII-a din clasele anterioare care au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant liceal sau profesional din sistemul national de invatamant, care s-au retras, au intrerupt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Salaj recruteaza candidați pentru concursurile de admitere in institutiile de invatamant din structurile Ministerului Apararii Nationale si Academia Nationala de Informatii “Mihai Viteazul”. Inspectoratul de Politie Judetean Salaj recruteaza candidati pentru concursurile…

- CANDIDATI… Ministerul de Interne pune la dispozitia vasluienilor interesati informatiile legate de conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru inscrierea la scolile de politie. Informatiile fac referire atat la inscrierile si admiterea la scolile de subofiteri, dar si la institutiile de invatamant superior…

- Proba scrisa a examenului de titularizare in invatamantul preuniversitar va avea loc in 15 iulie, in timp ce pentru candidatii care vor sa ocupe un post in regim `plata cu ora" a fost eliminat interviul. Totodata, a fost modificata metodologia privind transferurile cadrelor didactice, fiind eliminate…

- Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetarii impreuna cu Ministerul Sanatații au emis un ordin comun, care stabilește masuri pentru unitațile/instituțiile de invațamant, instituțiile publice, pentru toate structurile aflate in subordonarea MEC. Masuri pentru organizarea activitații in actualul…

- Metodologia de organizare și desfașurare a Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (EN VIII) – anul școlar 2019-2020 – a fost actualizata. Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii, a semnat ordinul de completare și modificare a Metodologiei de organizare și desfașurare a Evaluarii…

- • Candidații la colegiul din Breaza nu vor mai susține testul grila la romana și matematica • Ierarhizarea și repartizarea se vor face computerizat, dupa noi criterii Nicoleta Dumitrescu Pandemia, respectiv masurile și restricțiile care au fost luate in vederea reducerii numarului de imbolnaviri cu…

- Academia Americana pentru Pediatrie a elaborat un ghid cu recomandari pentru institutiile de invatamant de peste Ocean. Cuvintele cheie – distantare sociala la orice pas, scrie cnn.com.Testul temperaturii va fi primul extemporal pe care elevii il vor avea de trecut zilnic. In fiecare dimineata,…

- [caption id="attachment_26259" align="alignleft" width="300"] Imagine simbol. Sursa: adevarul.ro[/caption] Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii a emis un nou ordin privind prelungirea suspendarii procesului educational pe toata durata starii de urgența, adica pana pe data de 15 mai, informeaza…