MApN lovește dur. Soldații și polițiștii rămân fără bani de transport La mai puțin de șase luni de la intrarea in vigoare a actului normativ care instituie drepturi de transport pentru polițiști și militari, MApN vrea sa il modifice. Potrivit sindicaliștilor de la SNPPC, modificarea este pe minus, in sensul ca polițiștii și militarii raman fara drepturi de transport, ceea ce va insemna o lovitura cumplita […] The post MApN lovește dur. Soldații și polițiștii raman fara bani de transport first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

