- Un detașament al Forțelor Aeriene Regale Canadiene este in curs de dislocare la Baza 57 Aeriana ”Mihail Kogalniceanu”, județul Constanța. Acesta va avea misiuni de Poliție Aeriana Intarita (enhanced Air Policing) alaturi de militari aparținand Forțelor Aeriene Romane, sub comanda NATO, potrivit Mediafax.MApN…

- Zece avioane IAR-99 vor fi modernizate la Craiova cu 68 milioane de euro. Ministerul Apararii Naționale, prin Direcția Generala pentru Armamente, și Avioane Craiova S.A. au semnat vineri, la Craiova, in prezența premierului Ludovic Orban și a ministrului apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, contractul…

- Primele doua aeronave F-16 Fighting Falcon din noul lot de cinci care vor intra in dotarea Forțelor Aeriene Romane au sosit vineri, 14 august, din Portugalia, in Baza 86 Aeriana „Locotenent aviator Gheorghe Mociornița”, de la Borcea.

