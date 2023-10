Stiri pe aceeasi tema

- Russia struck the Black Sea port city of Odesa for a second night in a row in a drone barrage that damaged a warehouse, charred dozens of trucks and injured two drivers in fiery explosions that led officials to suspend ferry service between Romania and Ukraine, officials said Tuesday, according to AP…

- Tudor Buzatu, fiul baronului PSD de la Vaslui Dumitru Buzatu, arestat in urma unui flagrant al DNA, susține ca secretara tatalui sau, care i-a preluat și una dintre afaceri, „este un copil” și in niciun caz iubita tatalui, așa cum s-a spus in presa. Tudor Buzatu a declarat, in exclusivitate pentru…

- Nou atac cu drone al rușilor in portul dunarean Ismail. Mai multe cladiri, inclusiv depozite, au fost lovite, utilaje agricole și echipamente industriale avariate. Aviatia navala rusa a distrus luni dimineata devreme și patru ambarcatiuni gonflabile de fabricatie americana, care transportau forte de…

- Romania a autorizat compania chineza Lenovo sa participe la rețeaua 5G, in condițiile in care țara noastra are din 2021 o lege special creata pentru a ține la distanța companiile chineze, din cauza suspiciunilor majore privind implicarea statului comunist chinez in activitați de spionaj tehnologic.…

- Presa internaționala citeaza reacția președintelui roman Klaus Iohannis dupa atacurile rusești de azi-noapte asupra Ucrainei și, in particular, asupra portului dunarean Izmail, la mica distanța de granița cu Romania.

- USR cere demisii in randul judecatorilor constituționali dupa trimiterea preliminara a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la marea prescripție dictata de CCR in Romania. USR menționeaza, intr-un comunicat de presa ca, in urma deciziei CCR, 5.000 de dosare s-au inchis și mii de infractori…

- Chiar daca rușii au ajuns sa bombardeze la cațiva kilometri de granița Romaniei, Ministerul Apararii Naționale susține ca atacurile nu reprezinta, la acest moment, posibilitatea unor amenințari militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale Romaniei. Ministerul Apararii…

- Presedintele Klaus Iohannis a condamnat cu fermitate recentele atacuri rusesti impotriva infrastructurii civile de pe Dunare a Ucrainei, foarte aproape de Romania, aratand ca aceasta escaladare recenta prezinta riscuri grave pentru securitatea in Marea Neagra. ”Condamn cu fermitate recentele atacuri…