- Generalul de brigada Cristian Dan este noul comandant al Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est, ceremonia de preluare a comenzii avand loc, vineri, in prezenta seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu.

- Militarii romani care au asigurat prima rotatie a Detasamentului "Carpathian Pumas" in cadrul Misiunii Multidimensionale Integrate a ONU de Stabilizare in Republica Mali MINUSMA au revenit in tara vineri, 8 mai, dupa aproximativ sapte luni de misiune, cu o cursa aeriana speciala TAROM, contractata de…

- Potrivit Ministerului Apararii Nationale, militarii au fost intampinati de seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, care le-a urat bun venit si i-a felicitat pentru modul cum si-au desfasurat misiunea in teatrul de operatii din Mali. Cu acelasi zbor, au fost adusi la Bucuresti…

- Activitatea a fost condusa de seful Statului Major al Fortelor Terestre, generalul maior Iulian Berdila. In prezenta comandantului Diviziei 4 Infanterie "GEMINA", generalul maior dr. Dorin Blaiu si a reprezentantilor autoritatilor publice locale, loctiitorul comandantului Brigazii 81 Mecanizata "General…

- In plina lupta cu noul coronavirus, generalul medic dr. Ionel Paul Oprea a fost numit secretar de stat in Ministerul Sanatati. El a fost sef al Directiei Medicale a Ministerului Apararii Nationale (MApN).

- Formatiunea medicala de tratament ROL 2, amplasata in perimetrul Institutului de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" din Otopeni, a fost declarata operationala sambata, 28 martie, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a prim-ministrului Ludovic Orban, informeaza Ministerul Apararii Nationale…

- Ministerul Apararii Naționale a oferit noi detalii despre situația lucrarilor pentru instalarea Spitalului Mobil Operational, in curtea Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni. Lucrarile au inceput miercuri, iar reprezentantul M.Ap.N a anunțat ca va fi gata astazi.”Stadoiul…