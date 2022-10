Ministrul roman al Apararii a descins la Chișinau! Dar, din pacate, nu doar pentru obișnuita ”gargara” a lui ”domn‘ profesor” Vasile Dincu despre rușii care nu vor indrazni sa iși ridice privirile feciorelnice in fața unui stat membru al NATO! Ci doar pentru ca, așa dupa cum reiese din informațiile intrate in posesia noastra, sa […] The post MApN GEME de agenți SUA: VA FI RAZBOI IN ROMANIA! first appeared on Ziarul National .