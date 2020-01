Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Terestre ale Armatei Romaniei au avut in anul 2019 si vor pastra si in anul 2020, in tara, pachete de forte "in asteptare" in masura sa raspunda si sa se integreze in cadrul unor capabilitati ale NATO in vederea executarii unor posibile operatii ale Aliantei Nord- Atlantice (NATO), se arata…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu a participat astazi, 16 ianuarie 2020, la sedinta anuala de autoevaluare a Statului Major al Fortelor Tereste, activitatile desfasurate pe parcursul anului 2019 fiind trecute in revista generalul maior Dorin Blaiu.Potrivit datelor…

- Colonelul rz Razvan Ipate, fost comandant al Batalionului 198 Sprijin Logistic ,,Prut" s a stins din viata astazi, la varsta de 50 de ani.In cariera sa, colonelul incadrase mai multe functii printre care amintim: sef birou conducere logistica la comandamentul Brigazii 15 Mecanizate "Podu Inalt", loctiitor…

- Premierul Ludovic Orban a comentat joi, declaratia presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, care sustine ca NATO se afla in moarte cerebrala, spunand ca aceasta afirmatie nu are legatura cu modul de functionare al Aliantei Nord- Atlantice, potrivit News.ro.Orban a fost intrebat, joi, intr-o…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, deblocarea sumelor necesare platilor aferente contractului de achizitie a rachetelor americane Patriot. Potrivit acestuia, deblocarea fondurilor are loc in urma unei consultari cu Ministerul Finantelor Publice. "Trebuie sa va informez despre deblocarea sumei de…

- La citeva ore dupa intalnirea dintre ministrul roman al Apararii si ambsadorul SUA in Romania, premierul Orban a facut anuntul. "Trebuie sa va informez despre deblocarea sumei de doua miliarde pentru efectuarea platilor aferente contractului pe rachetele Patriot, decisa cu ministrul Finantelor",…

- Preluare functiei de ministru al apararii de catre Nicolae Ciuca Ceremonia de predare-primire a functiei de ministru al aparaii s-a desfasurat la MApN în prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a premierului Ludovic Orban. Klaus Iohannis: "MApN si dvs aveti toti…

- Ministrul demis al Apararii Nationale, Gabriel Les, a reacționat dur la numirea lui Nicolae Ciuca la Aparare și susține ca este inacceptabila migrarea catre politica, inca din perioada activa, a unui general al Armatei Romaniei.''In urma cu aproape un an, pe 22 noiembrie, preluam pentru a…