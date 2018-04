Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, si de generali si ofiteri aflati la comanda structurilor care conduc si coordoneaza fortele Armatei Romaniei pe timpul pregatirii misiunii si dislocarii in teatrul de operatii, s-a aflat de marti pana joi intr-o vizita de lucru in Afganistan.



Potrivit unui comunicat al MApN, transmis vineri AGERPRES, in prima parte a vizitei, Fifor a participat la un briefing de informare privind misiunile si activitatile desfasurate de catre fortele romane in baza Kandahar si s-a intalnit…