- Ministerul Apararii a anuntat, luni seara, ca un elicopter IAR-330 Puma L-RM din cadrul detasamentului Carpathian Pumas a fost avariat de o furtuna, luni, in jurul orei 17.00, ora Romaniei, in Mali. "Militarii romani executau, cu doua elicoptere IAR-330 Puma L-RM, o misiune de recunoastere si aterizasera…

- Locotenent-comandorul Simona Maierean, pilot pe aeronave de tip C-17 Globemaster III in cadrul Unitatii Multinationale de Transport Strategic (Strategic Aircraft Capability - SAC) din Baza Aeriana Papa din Ungaria, a devenit prima femeie din Europa care a obtinut certificarea de pilot comandant de…

- Ministerul Apararii Naționale l-a prezentat pe Andrei Klett, un tanar pilot din Sebeș, județul Alba, in timpul unor simulari de pregatire cu aeronava IAR-99 Standard, iar apoi in timpul primului sau zbor. Andrei a fost unul dintre cei mai buni elevi ai Colegiului Național Militar ” Mihai Viteazul”…