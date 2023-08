IPJ Constanta: Zeci de amenzi aplicate de politisti

In perioada 1 2 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au depistat mai multe infractiuni in orasele din judet. In perioada 1 2 august 2023, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au depistat mai multe infractiuni in orasele din… [citeste mai departe]