Primele doua aeronave F-16 Fighting Falcon din noul lot de cinci care vor intra in dotarea Fortelor Aeriene Romane au sosit, vineri, din Portugalia, in Baza 86 Aeriana ''Locotenent aviator Gheorghe Mociornita'' de la Borcea. Urmatoarele doua aeronave vor fi livrate pana la sfarsitul acestui an, iar ultima in primul trimestru al anului 2021, a anuntat MApN, printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Cele cinci aeronave sunt in configuratie M5.2, ca si celelalte 12 care se afla deja in dotarea Armatei Romaniei, a precizat MApN. Ulterior sosirii in tara a lotului de cinci aeronave,…