- In urma ultimelor incidente, la Plauru, satul din comuna Ceatalchioi, unde au cazut mai multe resturi de drone rusesti, armata a inceput sa construiasca adaposturi anti-aeriene. Lucrarile au inceput deja, dupa ce materialele au fost transportate cu un convoi militar.

- MApN a monitorizat in timp real, prin structurile responsabile, situația din spațiul aerian din proximitatea Romaniei, pe timpul atacurilor rusești. Din informațiile obținute prin sistemele electronice de supraveghere și prin celelalte mijloace de monitorizare nu au rezultat amenințari militare directe…

- Bombardamentele i-au trezit din somn pe localnicii Deltei Dunarii in toiul nopții de marți spre miercuri, 5/6 septembrie 2023. In jurul orei 2.00, oamenii s-au trezit ingroziți și au privit pe geam. Peste Dunare, pe malul ucrainean, Chilia Noua ardea.

- Ministerul Apararii Nationale intenționeaza sa doteze in viitor trupele de infanterie cu „Soldatul viitorului”, un sistem integrat hardware-software de comunicare, comanda, orientare si management de misiune.

- Razboi in Ucraina, ziua 540. Un grup de mercenari privat rus, cunoscut sub numele de "Grupul Wagner", a fost inregistrat in Belarus ca o organizație educaționala, conform datelor publicate in Registrul de Stat Unificat al Persoanelor Juridice și Antrepren

- Cel putin 17 soldati din Niger au fost ucisi si 20 raniti intr-un presupus atac jihadist in apropiere de granita cu Mali, a anuntat marti seara Ministerul Apararii de la Niamey, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) va continua, pana pe 25 august a.c., campania de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, in anul 2023. Intr-un comunicat transmis catre Mesagerul de Covasna,…

- Rusia a lansat un nou atac aerian in regiunea Odesa, la Ismail, la doar 15 de kilometri de Romania. Un atac rusesc cu drone a avariat infrastructura portuara și industriala din regiunea Odesa, mai exact portul Ismail, aflat la granița cu Romania, a declarat astazi șeful administrației militare regionale…