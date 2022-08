MApN dă din casă. România a fost prima țară europeană care a livrat arme Ucrainei Deși luni de zile Guvernul și șefii de partide au negat ca ar trimite arme Ucrainei, iata ca Ministerul Apararii Naționale spune, probabil fara sa-și dea seama, adevarul. Romania a livrat arme letale Ucrainei la doar trei zile de la inceperea razboiului, fiind, foarte probabil, prima țara care a facut acest lucru. Evident ca totul […] The post MApN da din casa. Romania a fost prima țara europeana care a livrat arme Ucrainei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am aprobat proiectul de lege cu privire la transpunerea Directivei 2018/1581 a Comisiei Europene, o directiva care va modifica legea 85/2018 a rezervelor obligatorii de titei ale Romaniei. Practic transpunem directiva europeana. Am solicitat procedura de urgenta Parlamentului pentru a putea fi aprobata…

- Echipa de fotbal a Universitații de Vest din Timișoara, reprezentand Romania la Jocurile Europene Universitare ce se desfașoara in aceasta perioada in Polonia, la Lodz, a jucat miercuri seara, incepand cu ora 19 (ora Romaniei), finala campionatului, in compania reprezentativei Ucrainei, echipa „State…

- Adina Anghelescu, jurnalist Antena 3 specializat in probleme de justiție, a comentat demersul procurorilor romani care ii fac dosar lui Vladimir Putin dupa 138 de zile de razboi. Care este, de fapt, scopul acestei anchete? „Exista intr-adevar o preocupare majora pe linie judiciara in ce privește aceste…

- Numai zece state din Occident si-au respectat promisiunea de a livra Ucrainei armament, dupa ce Occidentul a promis livrari de armament in valoare de 80,7 miliarde de euro. Romania, Portugalia, Croatia si Coreea de Sud n-au trimis nimic, arata un studiu realizat de Institul de Economia Mondiala din…

- Guvernul a aprobat joi controversata ordonanța prin care Romania va trimite tehnica militara Ucrainei. Cel mai probabil donațiile catre ucraineni vor consta in avioane MiG-21 LanceR, despre care MApN spune ca au limitari operaționale si de sprijin logistic semnificative si costuri din ce in ce mai…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a avut cel putin 140 de convorbiri telefonice cu lideri a peste 50 de tari de la inceputul anului, potrivit declaratiilor facute pentru presa rusa de Iuri Usakov, un functionar al Kremlinului, relateaza La Libre Belgique, potrivit Rador. “In imprejurarile actuale si…

- Chiar și orașele, și locuitorii Ucrainei aflați la sute de kilometri de front sunt intr-o situație dificila. Cum arata problemele oamenilor peste care criza economica, prognozata pentru toata planeta, a venit mai repede. Inainte de razboi, romanii cumparau alimente ieftine din Ucraina. Acum, ucrainenii…

- Finala Eurovision de sambata seara, caștigata de reprezentanții Ucrainei, este umbrita de un scandal privind voturile. TVR reclama ca votul juriului Romaniei a fost modificat, cele 12 puncte acordate Moldovei fiind atribuite, in fapt, Ucrainei, transmite ȘtiripeSurse. Astfel, basarabenii Zdub și Zdub…