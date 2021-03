MApN crește capacitatea de vaccinare în centrele proprii Totodata, ministrul Ciuca anunța ca va sprijini vaccinarea populației din zonele izolate, prin centre de vaccinare mobile proprii sau asigurand personal medical pentru centrele organizate de autoritațile locale. Conducerea Ministerului Apararii a decis luarea unor noi masuri de eficientizare a activitaților centrelor proprii de vaccinare și suplimentarea personalului medical, astfel incat, incepand cu 5 […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- MApN asigura, in prezent, locuri pentru vaccinarea populatiei generale in 56 de centre de vaccinare proprii, organizate in cadrul spitalelor militare si in unitati militare din Capitala si din tara, deservite de aproape 1.000 de angajati ai ministerului peste 250 de medici, 500 de asistenti medicali…

- Ministrul Sanatații a anunțaț ca plata personalului medical din centrele de vaccinare va incepe de saptamana viitoare, asta dupa ce personalul a amenințat cu suspendarea activitații de vaccinare. Autoritațile au precizat ca a fost prezent un blocaj din cauza ca bugetul a fost adoptat cu intarziere.…

- Liberalii, in frunte cu premierul Florin Cițu, i-au cerut ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, efectuarea de urgenta a platii pentru personalul medical din centrele de vaccinare anti-COVID-19, care nu și-au primit de doua luni banii pentru acesta activitate. Cițu a criticat intarzierea „nepermisa”…

- „Ministerul Sanatații va realiza plata personalului medical care activeaza in centrele de vaccinare și a cheltuielilor de organizare incepand de saptamana viitoare”, a informat, luni seara, instituția. Conform acesteia, sumele alocate plaților pentru activitațile privind vaccinarea sunt prevazute in…

- Un numar de 4.965 de angajați din invațamant și creșe au fost vaccinați impotriva Covid-19 in ultimele 24 de ore, numarul total al celor din randul personalului didactic imunizați pana acum fiind de aproape 70.000, anunța joi seara ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.Campania de vaccinare prioritara…

- Capacitatea de imunizare impotriva COVID-19 din etapa a doua va creste in judetul Olt cu 180 de persoane pe zi, incepand din data de 8 februarie, prin deschiderea a inca trei fluxuri de vaccinare in municipiul Slatina si in orasul Bals, a anuntat Institutia Prefectului intr-un comunicat transmis…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, spune ca decizia de deschidere a școlilor poate fi revizuita in cazul in care in secțiile de terapie intensiva crește numarul de pacienți. Intrebat, joi seara, la TVR, in ce condiții data de 8 februarie devine relativa, Voiculescu a raspuns: „Daca va crește semnificativ…

- Centrele de vaccinare anti-Covid existente la aceasta data in județul Suceava au capacitatea de a imuniza zilnic 600 de persoane, a declarat purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Gabriela Bancila. In primele doua zile din acest an nu a fost atinsa capacitatea maxima: in 4 ...