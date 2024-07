Stiri pe aceeasi tema

- Vara este perioada vacanțelor, iar totodata in aceasta perioada a anului au loc o mulțime de evenimente. Sezonul de vara este privit ca pe un moment oportun și de catre companiile care iși doresc formarea unei comunitați, creand legaturi importante intre angajați. Prin urmare, au loc mai multe evenimente…

- In fiecare an, luna mai aduce cu sine o explozie de viata si culoare in inima Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, unul dintre cele mai spectaculoase si bogate ecosisteme din Europa. In acest an, natura si biodiversitatea Deltei Dunarii isi dezvaluie din nou frumusetea intr un spectacol de neuitat,…

- Filmul romanesc ”Trei kilometri pana la capatul lumii” a castigat premiul Queer Palm la Festivalul de la Cannes 2024. Filmul romanesc „Trei kilometri pana la capatul lumii”, selectat in competitia oficiala pentru Palm D’or la Festivalul International de Film de la Cannes, a castigat vineri seara Queer…

- Joi, 23 mai, va avea loc inaugurarea Muzeului Ivan Patzaichin din Delta Dunarii, la Mila 23, judetul TulceaMuzeul Ivan Patzaichin ndash; Centru de Inovare Comunitara celebreaza succesele lui Ivan Patzaichin si ofera un cadru pentru expunerea preocuparilor sale privind Delta, pentru incurajarea si exprimarea…

- Subventiile agricole acordate in Delta Dunarii sunt daunatoare naturii si viitorului comunitatilor care locuiesc acolo, iar indiguirile realizate pentru a face loc incintelor agricole reprezinta punctul de plecare care a dus la situatia in care fertilitatea solurilor a scazut sau populatiile de pesti…

- WWF considera ca subvențiile acordate pentru activitațile agricole din Delta Dunarii nu numai ca nu ajuta la nimic, dar sunt și daunatoare mediului și comunitaților. Concluzia este extinsa și la majoritatea statelor europene. Pe scurt, dupa experții WWF, ar trebui sa ne intoarcem la agricultura medievala!…

- In perioada 15 25 aprilie 2024, politistii Serviciului de Politie "Delta Dunarii" au actionat pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor din domeniul piscicol. In perioada 15 25 aprilie 2024, politistii Serviciului de Politie "Delta Dunarii" au actionat pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor…

- Echipajele de urgența au fost mobilizate joi seara in zona de est a Timișoarei, unde un apel la 112 anunța ca o persoana a cazut in raul Bega, in zona pasarelei pietonale de pe strada Valișoara. „A fost alertat Detașamentul 1 de Pompieri Timișoara și la fața locului se intervine cu doua autospeciale…