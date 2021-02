Bugetul Ministerului Apararii Nationale (MApN) propus pentru anul 2021 prevede fonduri de 22,746 miliarde de lei, reprezentand 2,04% din PIB, iar aceasta suma permite investitii in infrastructura de aproximativ 800 de milioane de lei, arata un comunicat MApN transmis AGERPRES.



De asemenea, reprezentantii ministerului prevad, in acest context, plati directe sau indirecte catre furnizori din economia nationala care pot depasi 2,5 miliarde de lei si investitii in sistemul medical militar, cercetare in domeniul medical (Institutul 'Cantacuzino') si in invatamantul superior din…