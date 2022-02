Stiri pe aceeasi tema

- Atenție la informațiile false! Temele reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru cetațenii romani și ale mobilizarii rezerviștilor sunt false și circula in spațiul public, in special in mediul online, de foarte multa vreme. In Romania, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin legea…

- Mesajele care circula mai ales pe diverse rețele de socializare legate de o posibila incorporarea obligatorie a romanilor cu varste cuprinse intre 20 și 35 de ani sunt false, avertizeaza Ministerul Apararii Naționale (MApN), intr-o postare pe FB. In Romania, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat…

- Temele reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru cetațenii romani și ale mobilizarii rezerviștilor sunt false și circula in spațiul public, in special in mediul online, de foarte multa vreme. In Romania, serviciul militar obligatoriu a fost suspendat prin legea nr. 395 din 16 decembrie 2005.…

- Ministerul Apararii Naționale (MapN) a ținut sa dezminta o serie de informații false care circula in mediul online, pe fondul invaziei rusești din Ucraina. Una dintre ele se refera la faptul ca serviciul militar va redeveni obligatoriu, dar și ca rezerviștii vor fi mobilizați, lucru neadevarat. Reprezentanții…

- Ministerul Apararii Nationale atrage atentia tuturor sa nu pice in capcana unor fake news. In ultima vreme, in contextul situatiei din Ucraina au aparut mai multe informatii referitoare la reintroducerea serviciului militar obligatoriu, informatii pe care MApN nu le confirma. "Atentie la informatiile…

- Ministrul Dincu: Stagiul militar nu va fi obligatoriu. Avem un program pentru instrucția rezerviștilor, o ”armata de rezerva” Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat joi seara ca este necesara atragerea de personal in Armata dar ca este exclus sa se introduca stagiul militar obligatoriu. Ca alternativa,…

- In Romania se vorbește mai ales in spațiul virtual de posibila revenire la stagiul militar obligatoriu. E un scenariu respins de Ministerul Apararii, care recunoaște insa ca sunt discuții pe aceasta tema, care pornesc insa de la ideea de voluntariat.

- Dupa Austria, și Grecia anunța masura vaccinarii obligatorii, insa doar pentru persoanele de peste 60 de ani. In caz de refuz, grecii vor primi amenda 100 de euro pentru fiecare luna in care nu-și fac vaccinul. In Austria, amenzile pentru persoanele care refuza vaccinul obligatoriu pot ajunge pana la…