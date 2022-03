Stiri pe aceeasi tema

- O confruntare directa intre fortele americane si ruse in conflictul din Ucraina trebuie evitata intrucat ar putea conduce la un Al Treilea Razboi Mondial, a avertizat presedintele Statelor Unite Joe Biden, citat sambata de agentia DPA. „Vreau sa fiu clar: vom apara fiecare centimetru din teritoriul…

- Ministrul britanic al Aararii Ben Wallace afirma ca Regatul Unit „sustine” ca Polonia sa trimita avioane de lupta in Ucraina, insa avertizeaza ca Rusia se poate „razbuna”, relateaza CNN.

- „Președintele Ucrainei a fost avertizat ca Rusia va incepe foarte probabil o invazie in 48 de ore pe baza informațiilor americane”, a declarat oficialul american pentru Newsweek SUA.„In plus”, a adaugat oficialul american, „rapoartele observatorilor de avioane indica faptul ca Rusia a incalcat spațiul…

- Un jurnalist rus al publicației Meduza, una dintre puținele instituții media din Rusia care nu sunt controlate de stat, susține într-un editorial publicat de Foreign Policy ca presa aflata pe statul de plata al Kremlinului nu se pregatește de razboi. Alexei Kovalek susține ca, înainte de…

- Jocurile Olimpice de Iarna au produs un eveniment planetar: dragonul s-a infrațit cu ursul. Jungla globala a ramas incremenita. Inca de acum doua saptamani, atenționa ca trebuie sa fim atenți la ce se intampla la Olimpiada de Iarna la Beijing 2022. Vladimir Putin a reușit sa dea lovitura geopolitica.…

- Rusia nu se da in laturi de la nimic iar recent a amenințat ca inchide minim zece redacții de știri online in cazul in care nu șterg de pe site materialele in care au preluat investigațiile privind corupția la nivel inalt publicate de organizațiile lui Alexei Navalnii, oficial interzise ca fiind „extremiste”,…

- Armata rusa a lansat marti o noua serie de manevre in proximitatea Ucrainei si in Crimeea anexata, exercitii la care participa peste 6.000 de militari si 60 de avioane de vanatoare si de bombardament, potrivit agentiilor ruse de presa.

- Intr-o declarație in termeni neobișnuit de duri la posturile britanice de televiziune, preluata de agenția France Presse, premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat luni pe Vladimir Putin ca o invazie in Ucraina risca sa angajeze Rusia intr-un conflict „violent și sangeros”, poate duce crearea unei…