MApN: Atacul cu drone NU este o amenințare directă pentru România Chiar daca rușii au ajuns sa bombardeze la cațiva kilometri de granița Romaniei, Ministerul Apararii Naționale susține ca atacurile nu reprezinta, la acest moment, posibilitatea unor amenințari militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale Romaniei. Ministerul Apararii din Romania a precizat, luni, intr-un comunicat de presa, ca atacurile rusești de la […] The post MApN: Atacul cu drone NU este o amenințare directa pentru Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat la Tusnad, in Romania, si-a reluat sambata atacurile la adresa Uniunii Europene pentru ca desfasoara ceea ce el a numit o „ofensiva LGBTQ”, dand asigurari ca guvernul sau nationalist va proteja radacinile crestine ale tarii, relateaza Reuters. In discursul sustinut…

- Prima gafa a lui Marcel Ciolacu in calitate de premier a putut fi auzita, joi, la conferința de presa prilejuita de lansarea investiției „Neptun Deep”. „Romania trece de la fapte la vorbe. Și ma bucur…”, a spus Ciolacu. Premierul Marcel Ciolacu a prezentat vineri, demararea procedurilor de investiție…

- Instituțiile europene se pregatesc sa admita Bulgaria și Romania in Schengen in acest an, in etape. Astfel, din octombrie, cetațenii celor doua state ar putea sa calatoreasca fara viza cu avionul, iar, pana la 1 ianuarie 2024, ar urma sa fie excluse și controalele la frontierele terestre, au declarat…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca niciun stat nu va extrada cetatenii romani care sunt condamnati in Romania daca nu vor fi imbunatatite conditiile din penitenciare. Alina Gorghiu a declarat, vineri, in cadrul unor declaratii de presa sustinute impreuna cu fostul ministru Catalin Predoiu,…

- O explozie a avut loc la o fabrica de rachete și explozibili a Industriei de mașini și produse chimice (MKE) din districtul Elmadag din Ankara, transmite agenția de presa de stat Anadolu. Ministerul Apararii Naționale a raportat ca 5 muncitori și-au pierdut viața. At least five people are under the…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis, vineri, in conferinta de presa in care premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca nu isi depune mandatul, ca este optimist, desi Romania trece printr-o perioada grea. „In continuare sunt convins ca e nevoie de predictibilitate, e nevoie de responsabilitate si e nevoie…

- O aeronava poloneza care efectua vineri o misiune de patrulare deasupra Marii Negre a fost interceptata, la aproximativ 60 de km Est de spațiul aerian al Romaniei, de un avion de vanatoare rusesc, care a executat manevre agresive și periculoase, informeaza Ministerul Apararii Naționale (MApN) sambata,…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a spus miercuri, intr-o declarație de presa comuna cu ministrul Lucian Bode, ca Romania a facut progrese, dar mai e ”cale lunga” pana la obiectivul aderarii la Schengen. El a apreciat eforturile Romaniei de securizare a granițelor UE, dar a subliniat ca,…