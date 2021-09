Stiri pe aceeasi tema

- Militari și tehnica aparținand MApN participa anul acesta la festivalul UNTOLD , informeaza biroul de presa al ministerului, intr-un comunicat . UNTOLD incepe joi, 9 septembrie și desfașoara, pana pe 12 septembrie, in Parcul Central din Cluj-Napoca. Standul MApN va fi reprezentat de militari din Divizia…

- Standul MApN va fi reprezentat de militari din Divizia 4 Infanterie "Gemina", operatori din Fortele pentru Operatii Speciale, specialisti din structurile specializate in neutralizarea dispozitivelor explozive EOD , militari din Brigada 30 Garda "Mihai Viteazul", elevi si studenti din institutiile militare…

- Divizia 4 Infanterie „Gemina” a marcat aniversarea a 105 ani de istorie și tradiție militara printr-o ceremonie desfașurata in prezența șefului Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, in Piața Avram Iancu.

- Divizia 4 Infanterie ”Gemina” a aniversat 105 ani activitate printr-o ceremonie in Piața Avram Iancu, desfașurata in prezența șefului Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu. In cadrul ceremoniei, Drapelul de Lupta al diviziei a fost decorat cu Ordinul „Virtutea Militara”…

- Ceremonia militara de aniversare a 105 ani de existența a Diviziei 4 Infanterie „Gemina” a avut loc începând cu ora 10, iar evenimentul aniversar a continuat, de la ora 11, la sediul comandamentului diviziei din Piata Stefan cel Mare,…

- Divizia 4 Infanterie „Gemina” aniverseaza duminica, 15 august, 105 ani de existența, dar ceremonia militara va avea loc joi, 12 august. In Piața Avram Iancu, incepand cu ora 10.00, va avea loc ceremonia militara dedicata aniversarii a 105 ani de existența a Diviziei 4 Infanterie ”Gemina”.De asemenea,…

- Clujenii sunt așteptați în numar cât mai mare la activitațile organizate de cei de la Divizia 4 Infanterie „Gemina”. Sâmbata, 7 august, în Parcul Central, cei interesați pot sa participe la un boot camp militar, unde…

- De Ziua mondiala a donatorului de sange, 14 iunie, la Centrul de Transfuzie Sanguina al MApN din Capitala s-a desfașurat o acțiune de donare de sange, informeaza Ziarul Lumina, conform basilica.ro Acțiunea a fost organizata de mai multe instituții, dupa cum urmeaza: Patriarhia Romana, Academia…