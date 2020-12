MApN: Aproximativ 600 de militari vor sprijini activitatea Direcţiilor de Sănătate Publică Aproximativ 600 de militari au fost pusi la dispozitia Directiilor de Sanatate Publica pentru a ajuta, ca operatori de call-center, la realizarea anchetelor epidemiologice si la completarea bazelor de date intocmite in contextul pandemiei de COVID-19, anunta Ministerul Apararii Nationale (MApN). „Ministerul Apararii Nationale pune la dispozitia directiilor de sanatate publica din tara aproximativ 600 de militari pentru a sprijini, in perioada urmatoare, eforturile generale de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Militarii vor indeplini sarcini de operatori call-center, pentru… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Militarii vor indeplini sarcini de operatori call-center, pentru realizarea de anchete epidemiologice, precum și de operatori calculator, pentru completarea bazelor de date care se intocmesc in cadrul acțiunilor de combatere a pandemiei de COVID-19.Primii 230 dintre aceștia acționeaza, incepand de marți,…

- Aproximativ 600 de militari vor fi puși la dispozitia Directiilor de Sanatate Publica pentru a ajuta la realizarea de anchete epidemiologice, a anunțat Ministerul Apararii Nationale (MApN), potrivit Agerpres. Militarii vor indeplini sarcini de operatori call-center, precum si de operatori calculator,…

- In Romania s-au intregistrat, de marți pana miercuri, 9.739 de cazuri noi de COVID-19 și 168 de decese. In secțiile ATI sunt internați, miercuri, 1.205 pacienți in stare grava, infectați cu SARS-CoV-2. Pana miercuri in Romania au fost confirmate 440.344 cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre…

- ”In context pandemic, numarul deceselor consemnate in cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu a crescut. Ca urmare, Serviciul de Anatomie Patologica a facut demersuri catre conducerea spitalului pentru identificarea unui spatiu pentru depozitarea temporara a cadavrelor”, a declarat Decebal…

- Pana astazi, 23 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 201.032 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 144.429 de pacienți au fost declarați vindecați. E vremea ”EPURARILOR” politice! Lista starurilor care nu vor intra in viitorul PARLAMENT In urma testelor efectuate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat pentru vineri, 23 octombrie 2020, ca au fost inregistrate 5.028 cazuri noi cu coronavirus in ultimele 24 de ore si 82 de morti, numarul total al persoanelor infectate cu SARS CoV-2 in Romania ajungand la 201.032 de cazuri. Au fost confirmate 201.032 cazuri de…

- GCS anunta vineri 4.026 noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2 și 75 de decese, din care trei la categoria de varsta 20-29 de ani. La terapie intensiva sunt 726 de bolnavi. Pana vineri, 16 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 172.516 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID…

- BILANT CORONAVIRUS 7 OCTOMBRIE. Pana astazi, 7 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 142.570 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 111.564 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…