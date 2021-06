Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10 14 iunie, aproximativ 400 de militari participa la activitatile specifice exercitiului de comandament DEFENDER EUROPE 2021 Computer Assisted Exercise Command Post Exercise DE21 CAX CPX , in Romania Bucuresti si in Germania.In perioada 10 14 iunie, aproximativ 400 de militari apartinand…

- Aproximativ 150 de militari din toate categoriile de forte ale Armatei Romaniei vor participa la exercitiul de comandament DEFENDER Europe 2021 CAX/CPX, a anuntat, joi, Ministerul Apararii Nationale, potrivit agerpres.ro. "Un contingent de aproximativ 150 de militari din toate categoriile…

- Aproximativ 150 de militari din toate categoriile de forte ale Armatei Romaniei vor participa la exercitiul de comandament DEFENDER Europe 2021 CAX/CPX, a anuntat, joi, Ministerul Apararii Nationale. "Un contingent de aproximativ 150 de militari din toate categoriile de forte ale Armatei…

- Compania aeriana Wizz Air a anuntat vineri ca va redeschide gradual 27 de rute operate de pe unele aeroporturi din Romania catre destinatii din noua tari: Germania, Italia, Spania, Elvetia, Marea Britanie, Portugalia, Olanda, Franta si Malta. "Wizz Air, companie aeriana din Europa, anunta…

- Romania gazduieste, de luni, un contingent integrat de forte militare apartinand Fortelor Terestre, Fortelor Aeriene si Fortelor Navale pentru operatiuni speciale ale Statelor Unite, in cadrul primului exercitiu dedicat fortelor pentru operatiuni speciale (SOF), "Trojan Footprint 21", organizat de…

- Peste 3 milioane de oameni din intreaga lume au murit din cauza Covid-19, potrivit noilor date inregistrate de Universitatea Johns Hopkins (JHU). Totodata, numarul contagierilor inregistrate la nivel global a ajuns la peste 140 de milioane, potrivit EFE, citata de Agerpres. Cifrele publicate sambata…

- connect: vivo s-a lansat oficial in Romania. Ce inseamna prezența pe piața locala in ceea ce privește strategia, vanzarile, serviciile? Seon Hwang: Suntem bucuroși sa spunem ‘’Salut, Romania!’’ dupa o lunga perioada de pregatire. Din 2011, ne-am extins afacerea in peste 40 de țari din lume, dupa ce…

- Biroul de Relatii Publice al Fortelor Terestre ale S.U.A. din Europa si din Africa, cu sediul la Wiesbaden, Germania, a transmis vineri, 11 martie, o instiintare catre comunitate cu privire la intensificarea activitatilor de zbor in zonele Bucuresti, Sibiu si Satu Mare. In perioada 12-16 martie, aproximativ…